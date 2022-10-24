الإعدام لمجرم استهدف

2022/10/24 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم

الاثنين، حكما بالاعدام بحق مجرم عن

جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت زوار

الامام موسى الكاظم عليه السلام في

منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلق

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