التوافد الخليجي يستمر إلى البصرة

2022/10/24 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وصول وفود خليجية جديدة إلى محافظة البصرة، لحضور مراسيم قرعة “خليجي 25”.

وذكر الاتحاد في بيان أن “وفد الاتحاد القطري لكرة القدم، وصل البصرة لحضور وقائع قرعة خليجي 25، التي تقام يوم غد بفندق جراند ميلينيوم البصرة”.

وأضاف ان “الوفد تألف من منصور الانصاري الامين العام لاتحاد الكرة القطري وهاني بلان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد و فهد ثاني مدير ادارة التطوير باتحاد الكرة ومحمد الفلاسي مساعد مدير مكتب رئيس الاتحاد وفيصل البلوشي والاعلامي علي عيسى وعبدالله الشيباني وعوض الجيد الكباشي”.

وتابع “كان في استقبال الوفد الامين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان”.

وبين أن “اللاعب البحريني الدوليّ السابق حسين بابا وصل برفقة الإعلامي محمد قاسم إلى مطار البصرة اليوم الاثنين لحُضور وقائع قرعةِ خليجي 25 التي تقام يوم غد الثلاثاء في فندقِ “جراند ميلينيوم البصرة”.

وزاد أن “مدير المنتخب الوطنيّ الإماراتي لكرةِ القدم ياسر سالم، ومدرب المنتخبِ الإماراتي اروابارينا، وصلا إلى مطارِ محافظةِ البصرة اليوم الاثنين لحُضور وقائع قرعةِ خليجي 25 التي تقام يوم غد الثلاثاء”.

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