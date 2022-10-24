2022/10/24 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jVXEAxM2txw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. رئاسة البلدية تطلق حملة لزراعة وتشجير جانبي مدخل المدينة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. رئاسة البلدية تطلق حملة لزراعة وتشجير جانبي مدخل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).