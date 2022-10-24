خروج طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية عن المدرج في مطار بالفلبين

2022/10/24 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية عن المدرج لدى هبوطها في مطار سيبو الدولي في الفلبين، ما تسبب في إصابات طفيفة بين الركاب وأرغمت السلطات على إغلاق ثاني أكثر المطارات في البلاد ازدحاماً، حسبما أعلن مسؤولون الاثنين.

وتم إجلاء ركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من إنشيون بكوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 173، من الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 330، عقب خروجها عن المدرج الأحد، على ما أكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين في تقرير.

وتلقى عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح طفيفة إسعافات في عيادة المطار.وأكد مساعد المدير العام بالمطار، غلين نابولي، أن المطار سوف يغلق حتى منتصف الليل وستعمل السلطات على استئناف الرحلات خلال اليوم.وقال في مؤتمر صحفي «نأمل أن نتمكن من سحب الطائرة بحلول الغد».وبدأ تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.وقدم رئيس الخطوط الكورية وو كيي-هونغ اعتذاره إزاء الحادثة ووعد بإجراء «تحقيق معمق» من جانب السلطات الفلبينية والكورية الجنوبية.وقال وو في بيان نشر على الموقع الالكتروني للشركة «نعطي الأولوية دائماً للسلامة في جميع عملياتنا ونأسف حقاً للضغط والإزعاج لركابنا».في 2018، انزلقت طائرة تابعة لشركة طيران شيامن عن المدرج في مطار بمانيلا ما أدى إلى إلغاء أكثر من مئة رحلة حتى تم سحب الطائرة الصينية من الأوحال بعد أكثر من يوم.

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