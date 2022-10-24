البرلمان اللبناني يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للبلاد

2022/10/24 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة، الاثنين، في انتخاب رئيس جديد يخلف الرئيس الحالي ميشال عون.وأظهرت نتائج فرز الأصوات حصول السياسي ميشال معوض على 39 صوتاً، مقابل 10 أصوات للسياسي عصام خليفة، و13 صوتاً للبنان الجديد، فيما سُجلت 50 ورقة بيضاء، وورقتان ألغيتا.وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل 27 أكتوبر الجاري.وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر، بينما لا تزال الانقسامات عميقة بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

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