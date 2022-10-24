القوات الروسية تدمر مستودعاً يضم 100 ألف طن من وقود الطيران

2022/10/24 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القوات الروسية، أمس الأحد عن تدمير مخزن يضم 100 ألف طن من وقود الطيران في أوكرانيا، وانقطع التيار الكهربائي عن العاصمة كييف، وبات أكثر من مليون منزل من دون كهرباء في أوكرانيا،وأعلنت موسكو عن بناء خطي دفاع في منطقة روسية متاخمة لأوكرانيا.

تدمير 5 مستودعات وقود

أكد الجيش الروسي، أمس الأحد، أنه دمّر مستودعاً يحتوي على 100 ألف طن من الوقود المخصص للطيران الأوكراني،بالقرب من بلدة سميلا في منطقة تشيركاسك، إضافة إلى مخازن ذخيرة وخزان نفط يضم وقود ديزل للمركبات العسكرية الأوكرانية،في خاركيف وخيرسون ودونيتسك ومدينة ميكولايف.



وذكر أيضاً أنه تم صد جميع الهجمات الأوكرانية على محاور كراسني ليمان،حيث قتل أكثر من 70 جندياً أوكرانياً، وجنوب دونيتسك حيث قتل أكثر من 40 جندياً، وكوبيانسك حيث لقي 20 عسكرياً حتفهم، وخيرسون حيث سقط 90 جندياً.

انقطاع الكهرباء مجدداً

قطعت شركة «أوكرينيرغو» الأوكرانية المشغلة لقطاع الكهرباء، أمس الأحد التغذية عن العاصمة كييف من أجل «تثبيت» إمدادات الكهرباء بعد ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة.

وقالت شركة «دتيك» الخاصة المورّدة للكهرباء أنه حدث أمس الأحد «قطع للكهرباء لتثبيت الإمدادات في كييف من أجل تجنّب الحوادث».



وأشارت الشركة في بيان على موقعها إلى أن الانقطاع لن يستمر أكثر من أربع ساعات، لكنها لم تستبعد أيضاً استمراره لفترة أطول «بسبب حجم الأضرار».

وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت أن أكثر من مليون منزل في أوكرانيا انقطع عنها التيار الكهربائي بعدما استهدفت ضربات روسية منشآت الطاقة.

تحسين القدرات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق «واسع جداً»، وتعهد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني، الذي يبلي بلاء حسناً في إسقاط الصواريخ، بمساعدة من شركاء بلاده.وقال في خطابه الليلي المصور «النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جداً»، مشيراً إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.



وأضاف «بالطبع ليس لدينا القدرة التقنية على تدمير 100 في المئة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية الروسية.



أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك تدريجياً بمساعدة شركائنا».

خطان دفاعيان روسيان

أقيم خط دفاع في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا لمواجهة هجوم محتمل للقوات الأوكرانية، على ما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت، أمس الأحد.



وكتب على تلغرام «اكتملت أعمال بناء خطي دفاع محصنين في منطقة كورسك»،مشيراً إلى أنه سيتم بناء خط دفاع ثالث بحلول الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.وأكد «نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم على أراضينا».

وكان حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا،أعلن من جانبه، السبت، الشروع في بناء خط دفاع في منطقته.



ونشر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام صوراً لعدة كتل خرسانية على شكل هرم وضعت على أطراف قرية.

اختطاف عاملين بمحطة نووية

دانت مجموعة الدول السبع الصناعية قيام روسيا بخطف مسؤولين كبار بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، ودعت إلى عودة السيطرة الكاملة على المحطة إلى أوكرانيا فوراً.

الأصول المجمدة لإعادة الإعمار

طالب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في مقابلة مع «صحيفة فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» الألمانية نشرت الأحد.



استخدام الأصول الروسية المجمدة في الخارج من أجل إعادة إعمار أوكرانيا،وقال إن الأضرار الناجمة عن الهجوم الروسي تبلغ حالياً «أكثر من 750 مليار دولار»، مشيراً إلى وجود أصول روسية مجمدة تراوح قيمتها بين 300 مليار و500 مليار دولار.



وأضاف «علينا تطوير آلية لمصادرة الأصول الروسية».

وسيوجه الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين كلمة عبر الفيديو إلى المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني.

ويُعقد يوم غد الثلاثاء مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا في برلين.



ومن المقرر أن يلتقي شميغال وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، لبحث تسليم شحنات أسلحة جديدة محتملة، على ما ذكر متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس.

(وكالات)

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