السوداني: الحكومة المقبلة ستولي أهمية قصوى لتوفير البيئة الاستثمارية

2022/10/24 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حاجة العراق الى تعزيز الشراكة مع دول العالم للاستفادة من خبراتها في مجالي بناء وتنمية القدرات للقطاعات الاقتصادية والتعليمية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، أستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق جوي سونغ سو"، مبينا انه "تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأوضح السوداني خلال اللقاء أن "الحكومة العراقية المقبلة ستولي أهمية قصوى لتوفير البيئة الاستثمارية في العراق وصيانتها، وتقديم الحماية الكافية للشركات الكورية والعالمية من أية محاولات تعرقل عملها وهذا واجب الدولة حصرا".

وأكد أن "حاجة العراق الى تعزيز الشراكة مع دول العالم للاستفادة من خبراتها في مجالي بناء وتنمية القدرات للقطاعات الاقتصادية والتعليمية، لا سيما مع الدول صاحبة التجارب الناجحة في تلك المجالات".

من جانبه، نقل السفير الكوري، "تحيات الحكومة الكورية وتمنياتها بالنجاح لمساعي السوداني في تشكيل حكومة تهدف الى خدمة العراقيين".

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