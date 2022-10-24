قائد عمليات بغداد يوجه بتكثيف الجهود الاستخبارية في العاصمة

2022/10/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس قائد عمليات بغداد، الفريق الركن احمد سليم، اليوم الاثنين، مؤتمرا امنياً مع قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة، عٌرضت فيه الخطط الأمنية الخاصة بتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة بغداد، فيما وجه بتكثيف الجهود الاستخبارية .

وذكر بيان لقيادة العمليات، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد، اليوم الاثنين الموافق ٢٤ تشرين الاول مؤتمراً امنياً في مقر قيادة العمليات حضره قادة المقرات المتقدمة لعمليات بغداد/الكرخ والرصافة ونائبي القائد لشؤون الدفاع والداخلية وقادة الفرق ومدراء الاجهزة والوكالات الاستخبارية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة".

واضاف، أن "المؤتمر عُرض الخطط الأمنية الخاصة بتعزيز الامن والاستقرار في مختلف مناطق العاصمة بغداد وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الارهابية والخارجين عن القانون والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي في العاصمة بغداد".

واكـد قـائـد العمليات ،على "تظافر الجهود والتعاون وتواجد القادة والامرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم وتكثيف الجـهود الاستخبارية بهدف تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

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