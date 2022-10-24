رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة قادة العالم بمصر

وتابعت: "وفي رسالته، أكّد الرئيس المصري أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس، مضيفاً أن تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حالياً، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال".
و أشاد السيسي وفقاً للبيان، "بجهود العراق في ملف تغير المناخ"، داعياً إلى "التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ".
من جانبه أعرب رشيد عن "عميق شكره وامتنانه للدعوة"، محملاً السفير المصري "تحياته الخالصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي".وأشار رئيس جمهورية العراق إلى "عمق العلاقات التأريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".
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