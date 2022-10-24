رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة قادة العالم بمصر

2022/10/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتلقى رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، اليوم الإثنين، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحضور قمة قادة العالم.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رشيد، استقبل اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل".واضافت: "وخلال اللقاء، سلّم السفير المصري رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ في دورتها (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ".

وتابعت: "وفي رسالته، أكّد الرئيس المصري أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس، مضيفاً أن تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حالياً، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال".

و أشاد السيسي وفقاً للبيان، "بجهود العراق في ملف تغير المناخ"، داعياً إلى "التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ".

من جانبه أعرب رشيد عن "عميق شكره وامتنانه للدعوة"، محملاً السفير المصري "تحياته الخالصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي".وأشار رئيس جمهورية العراق إلى "عمق العلاقات التأريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".

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