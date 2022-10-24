بالوثائق.. توجه نيابي لإعادة سعر صرف الدولار ’بشكل تدريجي’

2022/10/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، الاثنين، جمع 41 توقيعا نيابيا لإعادة تخفيض سعر صرف الدولار بشكل تدريجي.

وبحسب الوثائق، طالب النائب حميد الشبلاوي رئاسة البرلمان بتاريخ 10 تشرين الاول الجاري، بادراج طلب تخفيض سعر صرف الدولار على جدول اعمال الجلسة القادمة، معززا طلبه بـ 41 توقيعا نيابيا.

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