الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان

2022/10/24 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته أحبطت في الليلية الماضية، محاولة تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان إلى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني.

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