2022/10/24 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان عبدالله يترأس إجتماع اللجنة الخاصة لتقييم الأوضاع في ديالى المركز الخبري الوطني.

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