وزير الاتصالات يعلن عن افتتاحه مشروع مهم لتحسين خدمة الانترنيت في العراق

2022/10/24 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد يعلن عن افتتاحه مشروع مهم لتحسين خدمة الانترنيت في العراق

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