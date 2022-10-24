غوارديولا عن هالاند: لا يحتاج الأمر عبقرية.. يمكنه تحطيم الرقم القياسي للأهداف

2022/10/24 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إلى أن مهاجمه النرويجي، إيرلينغ هالاند، يمكنه تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها لاعب في نسخة واحدة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

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