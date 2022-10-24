كريستال و10 الاف حبة.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في الانبار

2022/10/24 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، ضبط كمية كبيرة من المخدرات في محافظة الانبار.

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