2022/10/24 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة، أن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبالتنسيق والتعاون مع مركز الجمرك تمكن من ضبط حاويات عدد (3) تحتوي (أدوية وأثاث متنوع) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

وأضاف البيان أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي لإحالتها للقضاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).