2022/10/24 | 14:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة المالكي للسفير التركي: العراق يسعى في المرحلة القادمة الى تعزيز الاستقرار والتعاون أولاً على المسلة.

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