2022/10/24 | 14:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ردت النائبة عالية نصيف، 2022-10-24 على ناشطين عراقيين اثاروا دجلا حول...

ظهرت المقالة نصيف لـ المسلة حول جدل مشاركتها ببناء مغتسل موتى: للفقراء وتلبية لمطالب الناس أولاً على المسلة.

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