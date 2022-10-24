2022/10/24 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقلص موائل أبقار البحر على مستوى العالم ، ولكنها تستفيد من برنامج الحفظ في أبوظبي الذي يعمل على استعادة النظم البيئية الساحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبقار البحر بأبوظبي.. كائنات تحت الماء تُلهم حكايات حوريات البحر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبقار البحر بأبوظبي.. كائنات تحت الماء تُلهم حكايات حوريات البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).