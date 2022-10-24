2022/10/24 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم

الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد

المجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد

المخدرة والمؤثرات العقلية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان تلقته وكالة نون

الخبر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لمدان ضبط بحوزته 68 ألف قرص مخدر في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤبد لمدان ضبط بحوزته 68 ألف قرص مخدر في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).