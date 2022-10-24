كـشـف مخـالفـات بصـرف 800 مليـون ديـنار لترميم مدارس في ديالى

2022/10/24 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ

لمُخالفاتٍ وتلاعبٍ وجباية مبالغ

خلافاً للقانون، في عددٍ من دوائر

مُحافظة ديالى.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان

تلقته وكا

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