صدامات ’عنيفة’ بين قوات الشغب والعلوميين قرب بوابة وزارة المالية (فيديو)

2022/10/24 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم الإثنين، مقطعاً فيديوياً، يوثق حدوث صدامات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين من العلوميين المتظاهرين قرب بوابة وزارة المالية.

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