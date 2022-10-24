المحكمة الاتحادية تحسم قضية شهادة وزير النقل

2022/10/24 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر قضائي، اليوم الإثنين، بأن المحكمة الاتحادية العليا حسمت قضية شهادة وزير النقل ناصر حسين الشبلي.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الاتحادية العليا اصدرت قراراً يقضي برد الدعوى المقامة من قبل النائب عالية نصيف بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير النقل، ناصر حسين الشبلي اضافة لوظائفهم".يذكر ان النائب عالية نصيف كانت قد كشفت بيوم 2022/9/20 عن تقديم وزير النقل الحالي ناصر الشبلي وثائق مزورة الى مجلس النواب بانه حاصل على شهادة البكلوريوس مما يفقده احد شروط التوزير.وقالت نصيف في بيان ، انها “قدمت دعوى قضائية على وزير النقل الحالي،وفق المادة 456 من قانون العقوبات نصب واحتيال”، مشيرة الى ان “الوزير يمتلك شهادة اكاديمية فقط وليست بكلوريوس التي سبق له وان ادعى بأنه حصل عليها وقدمها الى مجلس النواب مما يعد هذا الامر انتحال صفة”.واضافت انها “قدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية في صحة توزيره”، عازيةً بان “الدعوى السابقة ردت شكلاً لان من اقامها ليس طرفا والذي اعتبر ليس له حق ان يقدمها كونه لايمثل الحق العام او ارادة الشعب،في حين انها اقامتها كونها تمثل الشعب كنائبة امام المحكمة الاتحادية واعادتها مرة أخرى

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