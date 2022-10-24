2022/10/24 | 14:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة منح الثقة للحكومة تنتظر تحديدها وملفات أخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d1PEHOikvQA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة منح الثقة للحكومة تنتظر تحديدها وملفات أخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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