واتساب يتوقف عن العمل على بعض أجهزة “آيفون” اليوم

2022/10/24 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني سيتوقف “واتس آب” عن العمل على بعض أجهزة “آيفون” اليوم، مع عدم وجود خيار أمام مستخدمي آبل المتأثرين سوى التحديث إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق الدردشة.وفي وقت سابق […]

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