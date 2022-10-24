2022/10/24 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يحل ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، غداً الثلاثاء ، ضيفاً على لايبزيغ الألماني، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دون صانع ألعابه الكرواتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجم ريال مدريد ينضم إلى لائحة الغائبين عن مواجهة لايبزيغ المركز الخبري الوطني.

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