المدرب العراقي عدنان حمد للجزيرة نت: مونديال قطر فخر لنا ومنتخب عربي سيكون الحصان الأسود

2022/10/24 | 15:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد أن المنتخب القطري يزخر بمواهب قادرة على تحقيق المفاجأة بكأس العالم 2022، وأن المنتخبات العربية الأربعة المشاركة يمكنها تحقيق إنجازات كبيرة.

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