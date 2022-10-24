من وحي أرض الطفوف / 6 والأخير

2022/10/24 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ونتابع في تقديم الأدلة والبراهين في أن

كل ما قام به الإمام الحسين هو أمر إلهي

وتدبير من الله سبحانه وتعالى جعل

الإسلام أن يكون على المحجة البيضاء

وكان هذا الدور قد كلف به أب

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