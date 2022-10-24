إيران توجه تحذيراً للسعودية:

2022/10/24 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائد القوة البحرية بالحرس الثوري

الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري

السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية

الإيرانية، داعيا إلى "وقف التحريض

الإعلامي السعودي ضد إيران".

وأكد الأدميرال تنكسيري، أن

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