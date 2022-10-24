رئيس الجمهورية يتلقى اول دعوة لزيارة خارجية

2022/10/24 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،

اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة

قادة العالم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"رئي

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