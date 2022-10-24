الصراعات العشائرية في البصرة وانعكاساتها على خليجي 25.. بغداد اليوم تشارك بمساعي إنهائها (فيديو)

2022/10/24 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

كشف المستشار لعشائر محافظة البصرة الشيخ محمد الزيداوي، اليوم الاثنين، عن صدور توجيهات من المحافظ باطفاء كافة النزاعات العشائرية وتسويتها.

وقال الزيداوي لـ (بغداد اليوم) إن "محافظ البصرة اسعد العيداني، وجه مكتبه مع بقية المستشارين بالتوجه لمناطق شمال البصرة واطفاء كافة النزاعات".

وبين أن "لجان رسمية ووفود عشائرية ستباشر مهامها باطفاء النزاعات العشائرية كون البصرة مقبلة على خليجي 25".

وأوضح أن "النزاعات العشائرية اثرت على دوائر الدولة حيث يضطر المنتمين للعشائر المتخاصمة بالامتناع عن الحضور لدوائرهم خوفاً من القتل فضلاً عن انقطاع الاف التلاميذ عن الدراسة".

هذا وعقدت لجنة المسابقات في اتحادِ كأس الخليج العربيّ لكُرةِ القدم، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اجتماعها في فندقِ "جراند ميلينيوم البصرة" على هامشِ قُرعة خليجي 25.

وتمت خلال الاجتماع مناقشةُ الموضوعات المُدرجة على جدولِ الأعمال، حيث تمّ الاطلاعُ على جاهزيّةِ المنشآت الرياضيّةِ لاستضافةِ البُطولة ومقرات إقامةِ المُنتخباتِ المُشاركةِ من خلال الفنادق المُرشحة للاستضافة.

كما ناقشت اللجنةُ آليةَ إجراء القُرعة وفقاً للمادةِ الخامسة من لائحةِ المُسابقات، حيث سيتم الاعتمادُ على التصنيفِ الأخير للفيفا لتوزيع مستوياتِ المُنتخباتِ المشاركة عند إجراءِ القُرعة التي ستقام غداً الثلاثاء عند الساعة (11:00) صباحاً.

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