2022/10/24 | 15:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iJoUo4wzuDU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تفويض الإطار لمحمد شياع السوداني بحرية اختيار وزرائه دعاية اعلامية مستهلكة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تفويض الإطار لمحمد شياع السوداني بحرية اختيار وزرائه دعاية اعلامية مستهلكة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).