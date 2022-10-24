بولندا تطالب ألمانيا بتعويضات هائلة عن الحرب العالمية الثانية

2022/10/24 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمحت الحكومة البولندية اليوم الإثنين، إلى أنها لا تعتزم التخلي عن تعويضات الحرب من ألمانيا ، وذلك باقتراح أركاديوش مولارتشيك في منصب نائب وزير خارجية.

شغل مولارتشيك سابقاً منصب المفوض المسؤول عن إعادة تقييم تعويضات الحرب التي تطالب بها وارسو برلين عن الدمار خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، إعلان تعيينه رسمياً قريباً.

ومولارتشيك وهو عضو بالبرلمان عن حزب القانون والعدالة، رئيس لجنة برلمانية حددت في سبتمبر (أيلول) تعويضات بـ 1.3 تريليون يورو ما يعادل 1.3 تريليون دولار تقريباً عن الأضرار التي لحقت بالبلاد على يد الاحتلال الألماني في الحرب من 1939 إلى 1945.

قدمت الحكومة البولندية المطلب في مذكرة دبلوماسية إلى برلين الذي رفضته.

وتعتبر الحكومة الألمانية أن المسألة حلت في معاهدة 2+4 في 1990 التي مهدت الطريق لإعادة توحيد ألمانيا.

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