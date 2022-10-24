2022/10/24 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى، هطولاً بالأمطار الرعدية.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، في بيان أن “طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وأضاف البيان، أنَّ “طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وبين، أنَّ “طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأشارالى أن “طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هطول أمطار رعدية في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هطول أمطار رعدية في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).