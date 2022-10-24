2022/10/24 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري بسماع دوي انفجارات في العاصمة، دمشق، الاثنين، من دون إعطاء تفاصيل إضافية

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