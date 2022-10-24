الحكيم يخاطب الكتل السياسية بشأن خلافات تقاسم الوزارات

2022/10/24 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الكتل السياسية بشأن خلافات تقاسم الوزارات.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "فيما يترقب شعبنا الصابر الأبي بشغف ولادة الكابينة الحكومية الجديدة، نهيب بجميع الكتل السياسية دعم وإسناد ومعاضدة رئيس مجلس الوزراء المكلف وفريقه الوزاري في مهمته والوقوف معه في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية".

ودعا الحكيم، الجميع الى "التكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى، كما نأمل من الحكومة القادمة بذل قصارى جهودها لحماية العراق وخدمة أبنائه وأن لا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شعبنا في المرحلة القادمة، والإستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية".

وأكد أن "شعبنا اليوم لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة".

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