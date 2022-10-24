2022/10/24 | 16:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يطالب الكتل السياسية بالتكاتف ودعم رئيس الوزراء المكلف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/24 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يطالب الكتل السياسية بالتكاتف ودعم رئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يطالب الكتل السياسية بالتكاتف ودعم رئيس الوزراء المكلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).