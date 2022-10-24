مسلحون يغتالون موظفا حكوميا شرقي بغداد

2022/10/24 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، ان مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم بتجاه موظف حكومي شرقي بغداد.

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