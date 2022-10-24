انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للحكومة البريطانية

2022/10/24 | 16:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع سوناك الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء الحزب.

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