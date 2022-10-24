أول هندي ملون يقود حكومة بريطانيا.. أبرز المعلومات عن ريشي سوناك

2022/10/24 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (CNN)-- سيصبح ريشي سوناك أول هندي وأول شخص ملون رئيسًا لوزراء بريطانيا، حيث تأتي نتائج السباق على زعامة حزب المحافظين، الاثنين، تتويجًا لصعوده المذهل إلى قمة السياسة البريطانية.

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