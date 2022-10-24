2022/10/24 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوناك يفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية المركز الخبري الوطني.

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