البرلمان اللبناني يفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس للجمهورية

2022/10/24 | 17:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: فشل البرلمان اللبناني الإثنين للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس...

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