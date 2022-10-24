2022/10/24 | 17:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر، 2022-10-24 على اطلاع باجندات الحكومة المحلية في كربلاء، عن...

ظهرت المقالة في كربلاء..



يبيعون بناية مصرف والمبلغ يختفي ..



والمدير يستأجر له بناية بـ 80 مليون سنويا أولاً على المسلة.

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