2022/10/24 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيئة الآثار والتراث، اليوم الاثنين، عن التحضير لعقد منتدى الحضارات العريقة بمشاركة دول أجنبية وعربية.

وقال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "وفدا رفيع المستوى برئاسة نائب الامين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله ووكيل وزارة الخارجية قحطان الجنابي سيزور مدينة بابل الأثرية لاكمال التحضيرات اللازمة لمؤتمر منتدى الحضارات العريقة والذي تشارك فيه عدد من الدول الاجنبية والعربية ومن المقرر ان يعقد في شهر كانون الاول المقبل" .

واكد حسين بحسب البيان على "اهمية هذا المنتدى لما له من دور في التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب والثقافات المختلفة والمحافظة على التراث العالمي وتوجيه الاهتمام بالنشاط السياحي الطبيعي والثقافي المادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تساهم في دعم الدخل القومي للبلدان الاعضاء في المنتدى فضلا عن تعزيز اواصر التواصل فيما بينها".

وتابع ان "الوفد تجول برفقة محافظ بابل علي وعد ومدير اثار وتراث بابل حسين فليح في المدينة الاثرية واطلعوا على متحف نبوخذ نصر الموجود داخل المدينة وعلى اعمال الصيانه التي تجري في بوابة عشتار" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحضيرات حكومية في بابل الأثرية لمنتدى "الحضارات العريقة" بحضور عربي ودولي (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحضيرات حكومية في بابل الأثرية لمنتدى "الحضارات العريقة" بحضور عربي ودولي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).