التصريحات المتضاربة تهوي بالدولار دون سعره الرسمي

2022/10/24 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداستمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالتراجع، في البورصة الرئيسية ببغداد، لتسجل أقل من 145 ألف دينار وهو الادنى منذ عامين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن بورصات المركزية لبيع الدولار، سجلت بعد ظهر اليوم الاثنين 145250 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد أن افتتحت صباحاً عند سعر 146000 دينار عراقي.

وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر الشراء 144250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

وبحسب مراقبين فان اضطراب اسعار تصريف الدولار الرسمية والبالغة 1460 دينارا للدولار الواحد، هبطت بسبب التصريحات الاعلامية للنواب بشأن عزم البرلمان اعادة سعر الصرف الى 1200.

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