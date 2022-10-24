الزوراء يتغلب على الديوانية في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

2022/10/24 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغلب نادي الزوراء، اليوم الاثنين، على الديوانية في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بهدف دون مقابل لصالح نادي الزوراء، سجله اللاعب سعد عبد الامير في الدقيقة 68 من وقت المباراة.

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