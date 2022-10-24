قتل وسرقة.. اعتقال عشرات المطلوبين بتهم مختلفة ببابل

2022/10/24 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة بابل، الاثنين، عن تنفيذ 48 مذكرة إلقاء قبض في عموم مناطق المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان، انه “ضمن إطار مواصلة الجهود الأمنية للعمل بتوجيهات وزير الداخلية والمتابعة الميدانية لقائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، في تطبيق مذكرات إلقاء القبض لاسيما الجنائية لتعزيز اجراءات حفظ الإمن بالمحافظة”.

واضاف البيان ان “المديرية نفذت 48 مذكرة إلقاء قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم متهمين بجرائم قتل وسرقات منفصلة، وذلك من خلال الممارسات الامنية لمفارزها من مديريات الأقسام التحقيقية في عموم قواطع المسؤولية”.

واشار، البيان الى “إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كافة وتوقيفهم أُصولياً”.

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