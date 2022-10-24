رئيس الوزراء البريطاني الجديد في أول تصريح: الاستقرار الاقتصادي أولويتنا

2022/10/24 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن حزب المحافظين البريطاني، الاثنين، اختيار وزير المالية الأسبق ريشي سوناك زعيما له بعد انسحاب وزيرة العلاقات في البرلمان البريطاني بيني موردنت من السباق لصالحه.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي: "بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين"، فيما تعهدت موردنت، بعد فشلها في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب، بتقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

بذلك يصبح سوناك أول رئيس وزراء لبريطانيا في تاريخها السياسي من أصول آسيوية هندية، إذ يعتبر زعيم حزب الأغلبية البرلمانية في بريطانيا رئيسا للحكومة، ومن المتوقع أن يعينه الملك شارلز الثالث رسميا في هذا المنصب خلال أيام.

وفي أول تصريح له، قال سوناك إن "أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي ثم يمكننا النظر في العمل على تعهدات عام 2019".

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