التخطيط تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة للحد من الفقر

2022/10/24 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعد وزارة التخطيط استراتيجية جديدة للحد من الفقر للسنوات الخمس المقبلة، بدءاً من العام 2024 وحتى 2028، مؤكدة أنها تستهدف السكن والصحة والتعليم والدخل والغذاء والخدمات وغيرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "وزارته وعن طريق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لها وبالتعاون مع البنك الدولي ستنفذ مسحاً ميدانياً اجتماعياً واقتصادياً للأسرة في بغداد وعموم المحافظات، بما فيها إقليم كردستان، استعداداً لإطلاق استراتيجيتها الثالثة للحد من الفقر".

وأضاف الهنداوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "هذا المسح سيوفر بيانات جديدة عن واقع الفقر وأماكن تمركزه، فضلا عن المحافظات الأكثر فقراً"، مشيراً إلى أنه "وعن طريق تلك المخرجات ستعزز الاستراتيجية بمدخلات مهمة".

وأكد، أن "الوزارة في عملها ستأخذ بنظر الاعتبار الواقع والتحديات والتداعيات التي شهدتها البلاد في السنوات السابقة"، مبيناً أن "الوزارة تعاقدت مع عدد من الخريجين المختصين والباحثين لتدريبهم على تنفيذ هذا المسح ميدانياً، وأن كوادر الوزارة لا تكفي للعمل بمفردها، وأن الجهاز المركزي للإحصاء هو المعني بالإدارة والتنفيذ بشكل مباشر".

وأشار الهنداوي، إلى أن "الاستراتيجية ستدرس الفقر بأبعاده المختلفة، لا كما يعتقد البعض بربطه بالدخل فقط"، مبيناً أنها "تستهدف السكن والصحة والتعليم والدخل والغذاء والخدمات وغيرها".

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