استعداداً للشتاء.. الكهرباء تصدر أربعة توجيهات وتوجه رسالة للمواطنين

2022/10/24 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، الاثنين، توجيهات استعداداً لفصل الشتاء، فيما أوضحت سبب تأخر تشغيل الربط مع تركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك خطة وتوجيهات صدرت من الوزارة لجميع تشكيلاتها وشركات الإنتاج الكهربائي والنقل والتوزيع للحرص على ادخال الوحدات التوليدية وبرنامج الصيانات الدورية والاضطرارية ورفع جهوزيتها لتكون رافدة لمنظومة الطاقات التوليدية اللازمة لمواكبة ذروة الاحمال الشتوية".

وأضاف، أن "الوزارة تتبع خطة الصيانات الدورية للوحدات التوليدية، وهنالك حاجة لتبديل قطع غيار بعض الوحدات التوليدية"، مبيناً، أن "الوحدات التوليدية دخلت برنامج صيانة مكثف لإنجازها واكمالها على اتم وجه للموسم الشتائي المقبل".

وأشار إلى أنه "تم اجراء الفحص الحراري على جميع خطوط قطاع النقل، واجراء العزل اللازم للخطوط الناقلة، إذ إن العمل جارٍ في قواطع الدورة الكهربائية، لإكمال وتجديد الخطوط الناقلة، التي تحقق اتاحة واسعة وكافية في تصريف الأحمال المنتجة".

وأوضح، أن "الوزارة عملت على ادخال خطوط نقل رابطة بين المحافظات، لتحقيق الاستقرار والوثوقية والجاهزية العالية للشبكة الكهربائية لتصريف الأحمال".

ولفت إلى أن "هناك توجيهات صدرت لقطاع التوزيع لإكمال عملياتهم، لتدعيم شبكات التوزيع كتقليم الأشجار وفكِّ الاختناقات واستحداث المغذيات ونصب محطات متنقلة في مراكز الحمل، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على ساعات التجهيز".

وذكر، أن "الوزارة أصدرت توجيهات للمواطنين من خلال حملات توعوية، تؤكد ضرورة الاستخدام الآمن والجيد لمحددات الشبكة الكهربائية، ونحن مقبلين على موسم شتاء وهنالك امطار ورياح، لذلك يجب التعامل بحذر مع محددات الشبكة الكهربائية، والاتصال على الأرقام الساخنة لمراكز الشكاوى".

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